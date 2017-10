Burkina Faso: Super Coupe AJSB 2017

L'Etoile Filante de Ouagadougou s'est octroyé le 24e trophée de la super Coupe de l'Association des Journalistes sportifs du Burkina, disputée le dimanche 15 octobre 2017 à Kaya. Les ‘'Bleu et Blanc" ont été meilleurs que le Rail Club du Kadiogo aux tirs aux buts par 5 à 3, à l'issue d'un score nul et vierge.

Coup d'essai, coup de maître ! C'est ce que l'on peut dire de la première super Coupe du nouveau bureau de l'Association des Journalistes sportifs du Burkina Faso (AJSB) dirigé par Jérôme Tiendrebéogo. Délocalisé au stade flambant neuf de la région du Centre-Nord, plus de 80 journalistes sportifs des quatre coins du pays ont fait le déplacement. Plusieurs autorités sportives ont également été témoins de cette 24e super Coupe AJSB.

On pouvait remarquer la présence du ministre des Sports et des Loisirs, Taïrou Bangré, du président de la Fédération burkinabè de football, Sita Sangaré, du président de la l'Union nationale des Supporters des Etalons, Ablassé Yaméogo, des présidents des ligues et des clubs. Sans compter le déplacement massif des autorités politiques de la localité et de la population de Sanmatenga qui a bénéficié d'une entrée libre grâce au parrain, Rasmané Daniel Sawadogo. Le match fut également ouvert et engagé. Dès le premier quart d'heure, on dénombrait déjà six fautes nécessitant l'entrée des soigneurs sur la pelouse.

Ce qui a obligé Juste Ephrem Zio, arbitre central, dans ce laps de temps à calmer les ardeurs des uns et des autres avec deux cartons jaunes. Le RCK, qui défendait son titre, avait une légère domination du point de vue possession de balle. Mais la véritable occasion de but n'interviendra qu'à la 28e minute. Sur une action solitaire, Abèm Ouedan Anicet va réussir à pénétrer la surface de réparation stéliste pour se retrouver seul face au gardien ; mais il ne réussira pas à cadrer sa frappe. A la deuxième période, les deux équipes étaient déterminées à prendre l'avantage au score. Le RCK multiplie les assauts par Abème Ouédan Anicet, Elisée To et Bonaventure Sawadogo. Ils assiègent le camp de l'EFO.

Celle-ci procède également par des contres dangereuses, par l'intermédiaire de Blaise Yamégo puis Aboubacar Sidiki Traoré entré en deuxième période et Pognogo Yannick. Ce dernier est passé à côté d'offrir la coupe à son équipe dans le temps additionnel, mais il ne réussit pas à cadrer sa frappe face aux poteaux vides laissés par le gardien des faucons, Aboubacar Sawadogo. C'est finalement les tirs aux buts qui consacrent l'EFO. Les poulains de Boureima Kaboré réussiront les 5 tirs contre 3 pour le RCK. De l'avis de ce dernier, c'est la préparation physique de ses joueurs qui leur a été favorable. « A travers ce match nous avons décelé des lacunes que nous allons corriger avant notre premier match du championnat contre l'AS-SONABEL », dit-il.

Pour Kamou Malo, entraîneur du RCK, la victoire de son adversaire est méritée : «Un match de coupe il faut aller au terme, et les tirs aux buts font partie. C'est une épreuve dans laquelle nous n'avons pas été supérieurs. Je félicite donc l'EFO pour sa victoire». Mais le coach dit être très fier de ses garçons. «C'est notre tout premier match de la saison après seulement dix jours de travail. Ce qu'ils ont produit comme jeu, je leur tire mon chapeau ».

S'exclame-t-il. Le Président de l'AJSB a, lui, remercié le parrain et tous les partenaires qui ont permis l'organisation de cette 24e super Coupe AJSB notamment Air Sarada, Yilma, le Fonds national pour la promotion des Sports et des Loisirs. Il a donné rendez-vous le 20 octobre prochain pour la nuit des Champions AJSB.