Burkina Faso: Pascal Zaïda appelle à la résistance

Le coordonnateur du Cadre d'expression démocratique (CED), Pascal Zaïda, a animé une conférence de presse le lundi 16 octobre 2017, à Ouagadougou, au cours de laquelle il a appelé ses militants à la résistance.

Le Cadre d'expression démocratique (CED) maintient son meeting de veille citoyenne pour le 21 octobre 2017. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse animée par le coordonateur du CED, Pascal Zaïda, le lundi 16 octobre 2017, à Ouagadougou. Il a indiqué que cette manifestation s'inscrit dans une quête de « liberté, de justice, de démocratie et de bien-être pour les populations ».

Il a déclaré que le CED ira à la rencontre de différentes autorités dans la capitale pour expliquer le bien-fondé du meeting. « Nous inscrivons cette activité dans un cadre républicain. Dès ce mardi, nous entamerons une large consultation avec les autorités coutumières et religieuses, les chancelleries, les partis politiques de la majorité et de l'opposition pour préciser les raisons et le contenu de notre mot d'ordre », a affirmé Pascal Zaïda.

Il a précisé que la manifestation aura lieu simultanément dans les 45 provinces du Burkina Faso et aura un caractère pacifique. Et d'indiquer que le CED n'a plus besoin d'autorisation pour manifester. « Si le 21 octobre, vous trouvez que la place de la Nation est occupée par les forces de l'ordre, rabattez-vous chez le Mogho Naaba. Bloquez les voies dans les arrondissements », a-t-il lancé à ses militants dans la salle.

Vous dites que vous allez montrer comment on gère un pays, est-ce le rôle d'une organisation de la société civile ? Le conférencier a botté en touche en répliquant : « Notre pays se fonde sur des valeurs intrinsèques que nos ancêtres nous ont léguées ». Vous avez soutenu que vous déposerez une plainte contre la mairie, où en êtes-vous ? Pascal Zaïda a répondu que la procédure suit son cours.