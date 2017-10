Burkina Faso: Ministère de la Justice - Théophile Sawadogo installé dans ses fonctions de Secrétaire général

Placé sous l'autorité du ministre, le Secrétariat général du Ministère est l'organe chargé de l'exécution correcte de la mission du Ministère. Il veille à l'atteinte des résultats et à la satisfaction des citoyens. Il assure la continuité de l'administration du Ministère.

C'est donc le nouveau challenge du nouveau secrétaire général du ministère en charge de la Justice, Théophile Sawadogo, précédemment directeur général de la Politique criminelle et du Sceau. En étrennant ses nouvelles charges, il a d'abord rendu hommage au Garde des Sceaux pour l'avoir choisi pour exercer cette fonction et participer à la réalisation des grands chantiers en cours dans le département, lui promettant sa «loyauté» et son «dévouement». «Aucun effort ne sera ménagé pour accomplir les tâches nécessaires à la réalisation des objectifs qui nous sont assignés», assure-t-il.

Saluant les efforts du ministre Bagoro à la tête de ce département ministériel stratégique et son engagement personnel pour une justice indépendante et performante «depuis de longues années», Théophile Sawadogo n'occulte pas la «crise de confiance» qui existe entre les populations et la justice, depuis plusieurs années. «Le diagnostic de cette crise a mis à jour des déficits organisationnel et professionnel qui doivent être comblés en adéquation avec les attentes de l'ensemble des acteurs, internes ou consommateurs du service public de la justice», a-t-il indiqué.

Et d'ajouter: «Le rôle de l'administration judiciaire est devenu plus important dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques en matière de justice pour tendre vers l'idéal souhaité, en témoignent les nombreux référentiels adoptés durant cette période». L'action du René BAGORO à la tête du département, a-t-il fait remarquer, a permis d'engranger des acquis, «mais j'en conviens, ainsi que vous me l'avez dit récemment, de très nombreux défis restent à relever. Je mesure donc l'ampleur de la tâche qui est désormais la mienne pour une administration judiciaire et des droits humains plus performante».

Le nouveau patron du Secrétariat général a rendu hommage à son prédécesseur et aîné Paulin BAMBARA pour son abnégation au travail et la qualité des rapports qu'il a su imprimer depuis son arrivée au secrétariat général. En outre, il a rassuré l'ensemble du personnel, de sa disponibilité à susciter et à accompagner les initiatives visant l'atteinte de l'objectif d'une justice performante, respective et protectrice des droits de l'Homme. «Je voudrais assurer les partenaires sociaux de ma disponibilité, de ma franche collaboration et de mon engagement au dialogue, car cette mission ne peut réussir dans la solitude et l'isolement», a-t-il poursuivi.

Après la signature des actes de passation de service, le secrétaire général sortant, Paulin Bambara, a exprimé sa reconnaissance à la ministre Joséphine Ouédraogo qui l'a nommé à ce poste le 14 janvier 2015 sous la Transition et au ministre Bessolé René Bagoro qui l'a confirmé par la suite. Il se dit «très content» du choix porté sur Théophile Sawadogo précédemment pour le remplacer.

Il s'est gardé de faire le bilan de son action à la tête du secrétariat général, et pour cause ? : «La simple raison que nous avons fait un travail d'équipe et je ne m'attribuerai pas la paternité. Chacun sait ce qu'il a fait et en tirera leçon... on ne peut se satisfaire de quelque résultat, il faut donc continuer de travailler.

«Monsieur le ministre, je voudrais vous remercier encore pour tout ce que vous avez pu faire pour moi et ce que vous continuerai de faire pour moi, parce que quelque part vous êtes mon esclave... ». Cette phrase d'humour entre les deux parents à plaisanterie a fait sourire l'assistance. Paulin Bambara a dit combien il a été heureux de servir aux côté du ministre Bagoro et combien il est disponible à continuer de l'accompagner.

Le ministre Bagoro a remercié Paulin Bambara pour la collaboration, les défis relevés ensemble. Il lui a souhaité bon vent et a redit sa disponibilité à l'accompagner dans ses fonctions futures.

In fine, le ministre a souhaité que le secrétaire général Théophile Sawadogo travaille avec tous les collaborateurs du ministère et l'a engagé à renforcer la collaboration, notamment avec le Conseil supérieur de la magistrature pour une meilleure administration de la justice au Burkina Faso.