Congo-Brazzaville: Re-scolarisation - Le ministre Collinet Makosso visite les centres de Brazzaville

« Le niveau I regroupe le CP, le niveau II c'est CE et le niveau III c'est le CM. Même si on avait la volonté de faire que chaque niveau ait sa salle de classe, ce ne serait pas évident. Sur un effectif de 264 centres de re-scolarisations sur l'étendue du territoire national, plus de trente sont à Brazzaville.

Dans ces centres, les enseignants rassemblent les écoliers par niveaux I, II et III et éprouvent parfois des difficultés pour la conception des programmes d'apprentissage des élèves.

« Cette rentrée concerne les élèves en re-scolarisation, en alphabétisation et ceux en poste d'alphabétisation. Ceux qui sont en re-scolarisation peuvent se réjouir du fait que les apprenants et enseignants sont bien présents», a déclaré le ministre.

Anatole Collinet Makosso a visité respectivement les centres de re-scolarisation des écoles Loango Marine, Ngamakosso et Bernadette-Bayonne. Il a discuté avec le personnel enseignant et échangé avec quelques apprenants.

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation s'est rendu, le 16 octobre dans la capitale, dans quelques établissements pour s'assurer du démarrage effectif des cours et s'impégner des problèmes auxquels sont confrontés les enseignants.

