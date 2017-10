Tunisie: L'œil... le portail de l'âme

Ses couleurs chaudes ont une connotation psychologique et dénotent un état d'énergie interne de ses personnages qui recherchent une issue. Parfois, elles sont emprisonnées dans les corps et parfois elles explosent à l'extérieur dans un tourbillon de rouge. Avec un équilibre esthétique bien établi, le portail de l'âme est une nouvelle porte ouverte par Ahmed Farid sur son grand monde : il s'agirait d'un nouvel épisode de sa série de recherches sur la relation entre l'homme et l'univers.

Dans son expérience précédente, les yeux n'étaient pas aussi captivés, l'énergie était explosive... mais dans son nouveau voyage, émergent des couleurs avec un dialogue entre les héros de ses scènes et leurs éléments, pour libérer les âmes de la monotonie et des contraintes.

Né en 1981 à Alexandrie, Ahmed Farid a complété son doctorat en philosophie de l'art à l'université de San Francisco en 2014. Il vit et travaille au Caire entre peinture, enseignement, théâtre et télévision.

