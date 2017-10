Tunisie: Que de progrès !

Le premier est un fin dribbleur, le deuxième insaisissable et le troisième pèse lourdement sur les défenseurs adverses. Et le point commun à ces trois attaquants est l'efficacité devant les buts. Voilà le changement par rapport aux saisons précédentes. C'est tout simplement une métamorphose, un saut qualitatif...

Aujourd'hui, tout le monde est en train de récolter les fruits des efforts fournis sans relâche. On a rassemblé le groupe, on l'a enrichi sans trop de tapage, on l'a testé et enfin on l'a stabilisé. Il s'agit d'un travail méthodique qui a abouti au résultat actuel.

Mais ce ne sont pas les victoires seulement qui sont satisfaisantes. C'est le volume de jeu développé à chaque rencontre qui retient le plus l'attention. Et ce n'est pas un hasard ! Le staff technique a dû cravacher dur à l'intersaison avec les difficultés de disponibilité de terrain que l'on sait.

