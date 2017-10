Tunisie: Le vrai du faux...

Retour sur «l'affaire Nassim». Une semaine entière on n'en aura eu que pour elle...

Une semaine tout au long de laquelle médias et réseaux sociaux n'auront eu de cesse de déplorer «des outrances», des «abus», «un moralisme récurrent». En fait, tout, encore, n'a pas été dit. Etait-ce d'abord exagéré ?

Notre avis est que non. Le touriste franco-algérien et son amie tunisienne, surpris «en posture intime», ne méritaient probablement pas tout ce zèle. Cette interpellation, ce contrôle d'identité, cet interrogatoire au poste, ce pv dressé puis cette arrestation, puis, en moins de 72 heures (dimanche y compris), ce verdict de quatre et de trois mois et demi de prison. Trop, peut-être. Pour si peu. Pratiquement pour rien.

Y avait-il, ensuite, «atteinte aux bonnes mœurs» ? Y avait-il«attentat à la pudeur» ? «Les ébats» supposés se passaient dans une voiture, à deux heures du matin, dans un parking d'hôtel, à l'abri des regards, sauf celui des agents venus inspecter les lieux. Nul étalage, nulle exposition, nulle ostentation («tajaher» précise bien la sunna). A quelles bonnes mœurs portait-on atteinte dans ce cas? A quelle pudeur attentait-on, vraiment ?

La loi est générale, certes. Mais au pénal, quand des libertés individuelles sont en cause, avant de punir il s'impose de qualifier les «faits». Nos confrères et nos collègues ont brillamment relevé les côtés «éthiques» de l'affaire : le zèle, le moralisme, la précipitation. Pas forcément ses «lacunes» en droit. Il y a une instance d'appel, en vue, cela aurait pu modérer la polémique, et peut-être ouvert la voie à une juste solution. Il y a, enfin (surtout !) que le dossier est loin d'être clos. On s'interrogeait, en effet, sur le silence des autorités, on supputait quelque «embarras». Or, elles ont réagi. Un peu tard, soit (le lundi 9 octobre, six jours après), mais de façon, tranchante, sous la forme d'un complet démenti.

Plus question de simples «embrassades», le rapport de police, a déclaré M. Soufiane Selliti (porte-parole du ministère de la Justice), révèle que «les inculpés ont été surpris en pleine effusion». En flagrant délit de «fahicha». Voilà : le mot fatidique («le comble de l'interdit» : la pratique sexuelle perverse) a été lâché. Ajouté, sur la foi du même

PV, à «ivresse et insultes aux agents dans l'exercice de leur fonctions». Aucune allusion, en revanche, ni au coup de téléphone dû aux parents ou proches, ni à la présence (désormais obligatoire) d'un avocat.

De sorte que l'on passe maintenant de l'éthique au juridique. Du«tollé» au «procédurier». Autrement plus délicat. Autrement plus sérieux. On est désormais en présence de deux versions antinomiques. Celle de justiciables qui invoquent l'abus sans pouvoir en fournir la preuve. Et celle d'enquêteurs, assermentés, aux propos «irrécusables», à défaut d'enregistrements, de caméras, ou de témoins (!?!).

Dans cette «affaire Nassim», il y a une petite semaine, il n'y avait qu'un mouvement d'opinion. Juste une controverse autour de valeurs et de principes. Juste un élan de solidarité. Juste un cri de ralliement. Là, tout se complique. Il y a eu «réplique officielle». C'est parole contre parole, allégation contre allégation. Il va falloir démêler le vrai du faux.