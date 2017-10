Cameroun: Enseignement supérieur - Les premiers pas de l'Institut Sainte Thérèse

La dernière née de l'enseignement privé catholique est opérationnelle depuis le 10 octobre 2017.

406 étudiants arpentent désormais la colline de Mvolyé. Ils font partie des pionniers de l'Institut universitaire catholique Sainte Thérèse de Yaoundé (INUCASTY) qui a ouvert officiellement ses portes le 10 octobre dernier.

C'était au cours d'une messe pontificale célébrée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Mgr Jean Mbarga. « Nous avons démarré effectivement les cours de comptabilité analytique et de formation à l'éthique. Le cadre est accueillant et la pension abordable. Nous avons des enseignants disponibles et attentionnés », confie Davila Audrey Yitcheu, étudiante en gestion.

Dans la salle Saint Jean, l'ambiance est studieuse et les étudiants suivent attentivement les cours dispensés par l'Abbé Jean Paulin Mbida, sous la vigilance de l'Abbé Louis Claude Mbarga, le directeur de l'INUCASTY. Pour leurs premiers pas, les étudiants sont accueillis au campus annexe de l'INUCASTY situé au Centre Saint Laurent, derrière la Basilique Marie-Reine-des-Apôtres à Yaoundé. Ici, les bâtiments construits depuis 1921 ont reçu une cure de jouvence. 10 salles de cours et un bloc administratif sont mis à la disposition des apprenants et du personnel.

« L'archevêque s'est rendu compte que les bacheliers des établissements scolaires de l'archidiocèse avaient des difficultés à poursuivre leurs études supérieures. Et lors du synode diocésain en 2015, il a été instruit de créer cet établissement universitaire avec pour objectif la formation intégrale. C'est un défi pastoral pour l'église diocésaine », explique l'abbé Louis Claude Mbarga.

L'admission au sein de cet institut se fait par concours et la scolarité s'élève à 280 000 F. Les filières disponibles sont commerce-vente et gestion. Dès l'année prochaine, les étudiants prendront leurs quartiers sur le site actuel du petit séminaire Sainte Thérèse de Mvolyé qui lui sera délocalisé à Akono.