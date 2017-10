Ile Maurice: Raouf Bundhun - «La vulgarité de certains parlementaires est déplorable»

Toutefois, les circonstances défont souvent des plans de vie. En 2002, le président Cassam Uteem et son vice-président Angidi Chettiar démissionnent. Karl Offman accède à la présidence et Raouf Bundhun est rappelé de Paris pour devenir vice-président. Il a occupé ce poste jusqu'à la fin de son mandat en 2007.

En 1988, Raouf Bundhun effectue un retour à la politique au sein du MMM et se porte candidat aux élections municipales à Quatre-Bornes. Il y est élu à deux reprises et devient maire de la ville des fleurs en 1995. Il fait ensuite son retour à l'Assemblée nationale en se faisant élire sous la bannière des mauves dans la circonscription no13 (Rivière-des-Anguilles-Souillac).

En 1963, pour la première fois, Raouf Bundhunest candidat du Comité d'action musulman au scrutin municipal, à Port-Louis. Le Parti mauricien de Jules Koënig rafle presque tous les sièges et Raouf Bundhun est battu. Aux élections générales d'août 1967, Raouf Bundhun parvientà se faire élire dans la circonscription no4 (Port-Louis-Nord-Montagne-Longue), aux côtés de Mohabeer Foogooa et de Raymond Rault. Ce dernier deviendra ministre de la Jeunesse et des sports après l'Indépendance. Raouf Bundhun sera, lui, nommé secrétaire parlementaire attaché au même ministère.

Son engagement au sein de la Port-Louis Youth Federation, aux côtés de ses amis, dont Cassam Uteem et Bhismadev Seebaluck, entre autres, conduit Raouf Bundhun à la politique. Les grands acteurs de l'époque, dont Guy Rozemont et Renganaden Seeneevassen, le fascinent. Le jeune fonctionnaire affecté au Public Assistance Department, aujourd'hui le ministère de la Sécurité sociale, démissionna de son poste pour prendre de l'emploi à son alma mater, le Saint Andrew's College. Enseignant, il aura du temps libre pour assumer son engagement politique.

«Je suis l'un des vice-présidents d'honneur du Mauritius Council of Social Services. Cela m'a permis d'être en contact avec des travailleurs sociaux oeuvrant au sein d'organisations non gouvernementales», confie l'ancien vice-président de la République.

Raouf Bundhun est né en 1937. Aujourd'hui, à 80 ans, il devrait mener une vie sédentaire après un parcours qui l'a conduit à detrès hautes fonctions d'État. Mais non, l'ancien vice-président de la République, qui a également été ambassadeur, député, ministre, maire, enseignant et fonctionnaire, trouve toujours des raisons pour être actif. Il demeure, surtout, un observateur attentif de la société mauricienne.

