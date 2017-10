Madagascar: Nosy Be Jazz Festival - Annulé aussi

Aina Cook, une des artistes invitée à ce Nosy Be Jazz Festival.

Avec l'interdiction d'organiser des manifestations publiques à cause de l'épidémie de la peste, la 2e édition du Nosy Be Jazz Festival prévue se tenir à la fin de ce mois d'octobre est annulée.

Il fallait s'y attendre. Et après quelques semaines de suspense, c'est à travers un communiqué très officiel que ZàTours et ses partenaires annoncent que « en accord avec les différents acteurs et conformément aux directives officielles, la 2e édition du Nosy Be Jazz Festival est annulée. Conscient que les autorités prennent les dispositions qui s'imposent, le comité d'organisation reste cependant premier responsable de la tenue du festival et ne peut prendre le risque d'exposer les festivaliers et les participants ». Ce communiqué, signé du président du comité d'organisation, Niry Ravelojaona, sonne comme une évidence face à l'épidémie de peste qui se propage actuellement dans le pays. Mais autant d'annulations d'événements n'est pas sans conséquence, notamment dans l'industrie musicale locale.

En tout cas, ceux qui se sont déjà délectés de la venue de plusieurs artistes de renom qui évoluent dans le jazz devront prendre leur mal en patience, et attendre l'année prochaine pour apprécier de nouveau ces musiciens. Certains d'entre les invités sont sur place mais ne peuvent pas faire grand-chose, car l'interdiction d'organiser des manifestations publiques est encore en vigueur. Seule chose à faire pour ceux qui veulent revivre un peu l'esprit Nosy Be Jazz Festival, se rendre sur la page facebook officielle et revoir les vidéos.