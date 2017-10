Madagascar: Les Malgaches unis dans le même recueillement

Le chef du gouvernement, , les chefs d'institution et les ministres ont présenté leurs condoléances et se sont ensuite éclipsés. Il n'y a eu aucun message du président Hery Rajaonarimampianina qui est en déplacement à l'extérieur. Cependant, cela n'est pas grave . L'essentiel est la reconnaissance par toute la nation de la grandeur de cet homme d'Etat.

C'est cette droiture qui n'a jamais été prise en défaut que ceux qui s'étaient opposés à lui viennent saluer aujourd'hui. Il a réussi aujourd'hui à faire cette réconciliation nationale dont il a été un inlassable avocat. Voir Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina rendre ensemble un hommage ému montre qu'il a su unir les Malgaches au-delà de leurs divergences. Le seul petit hiatus à cette unanimité est cet hommage plutôt discret fait par le régime à l'illustre défunt. On a eu l'impression d'un véritable service minimum de la part des personnalités du régime.

Leur opposition sur le plan politique est légendaire et ils ne se sont jamais ménagés lorsqu'il s'agissait de se neutraliser. Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina ont été les adversaires du professeur Zafy Albert, mais ils ne l'ont cependant jamais considéré comme un ennemi. Ils lui ont toujours témoigné du respect et ses principes et son attitude lui valent cette estime qu'ils lui montrent aujourd'hui. Le professeur n'a jamais été un machiavel de la politique comme beaucoup de ses pairs et pour lui, la fin ne justifie pas les moyens. Il n'a jamais été adepte des coups bas pour atteindre ses objectifs. Il a toujours privilégié le dialogue pour désamorcer les crises. Il a intercédé auprès des dirigeants pour libérer ceux qui croupissaient en prison.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.