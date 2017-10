Les matches de Fianarantsoa et de Mahajanga ont donné leur verdict. Cosfa, Adema, Fosa Juniors, Rts Jet Mada sont les 4 équipes dans le carré final du Telma Coupe de Madagascar.

L'Elgeco Plus qui perd son match aux tirs au but face à l'ADEMA et COSFA qui s'en sort très facilement face à FC Ilakaka. Voilà le verdict fianarois des matches pour la Telma coupe de Madagascar. Arrivés à 3 buts partout en temps réglementaires, L'ELGECO plus et Adema ont du aller aux tirs aux buts pour se départager alors qu'Adema a joué à 10. Cela a abouti au score de 4 buts à 1 pour Adema.

Pour la rencontre des militaires, 1 à 0 en premier mi-temps suivi de deux autres buts de Balou 66e minute et de Nono à la 68e minute et COSFA a son billet en demi-finale.

Quant aux rencontres de Majunga, cela a failli être catastrophique. Interdit aux spectateurs, le match a mis aux prises Otiv et Jet Mada. Des spectateurs ont jeté des pierres, ont cassé le portail et il a fallu ouvrir les portes. Le chef de région a même interdit la rencontre mais les jeux étaient déjà engagés. Au final, Fosa juniors a eu le dessus sur Tam Port Bergé en 4 buts à 0 net et Jet Mada a battu Otiv en 3 buts.