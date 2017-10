Madagascar: Australia Awards - Onze pays bénéficiaires d'un programme de bourses

Les vingt-huit participants ont eu l'opportunité de visiter les deux grands projets miniers à Madagascar.

Madagascar fait partie des onze pays ayant bénéficié d'un programme de bourses offert par le gouvernement australien dit « Australia Awards ». Il s'agit d'un programme de formation portant sur l'économie locale et le développement durable du secteur extractif au sein de l'Université de Queensland. Vingt-huit participants dont cinq techniciens malagasy ont assisté à ce programme de renforcement de capacité et de leadership. « La première partie des modules qui a duré quatre semaines s'est tenue en Australie. Et la seconde partie a eu lieu à Madagascar, pour une durée de trois semaines. Les participants de ces onze pays ont eu l'opportunité de découvrir le secteur minier de la Grande île, notamment le projet Ambatovy et le projet QMM tout en mieux cernant les enjeux de ce secteur extractif en Afrique. Cela constitue une fierté nationale », a évoqué le ministre auprès de la Présidence en charge des Mines et du Pétrole, Zafilahy Ying Vah, lors de la clôture de ce programme de formation la semaine dernière à l'hôtel Le Louvre à Antaninarenina.

Qualité internationale. Pour sa part, Lynda Lawson, Course Leader du programme de l'Université de Queensland a mis l'accent sur les modules qui ont été non seulement adaptés du modèle australien mais aussi en tenant compte du contexte local des pays riches en ressources minérales en Afrique comme Madagascar. « Avec la connaissance acquise dans le cadre de cette bourse, j'ai eu l'opportunité d'avoir un transfert de compétence au niveau théorique et des visites des opérations minières. Je suis convaincue que Madagascar peut développer et mettre en place un développement durable à travers les activités minières. Mais pour y arriver, il faut une collaboration entre toutes les parties prenantes du secteur », a témoigné Fenosoa Razanakolona, une participante à ce programme de formation australien. Et lors de la cérémonie de clôture de ce programme de bourses, l'Ambassadeur de l'Australie à Madagascar, SEMme Jenny Dee a déclaré que le renforcement de capacité est primordial pour le développement socio-économique en Afrique. « A travers ce programme Australia Awards, le gouvernement australien cible les secteurs clés de l'économie offrant ainsi l'opportunité à des professionnels africains d'accéder à une formation de qualité internationale », a-t-elle conclu.