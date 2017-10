Madagascar: Antoetra-Zafimaniry - Adduction d'eau par l'association Babakoto-France

Une double inauguration a eu lieu le 11 octobre dernier, dans la commune rurale d'Antoetra-Zafimaniry d'Ambositra.

Il s'agit de l'adduction d'eau et de la remise d'un lampadaire solaire, fruits d'une collaboration entre la commune rurale d'Antoetra et l'association Madavin, l'association Electriciens Sans frontières (ESF) en partenariat avec l'association humanitaire Babakoto-France.

51 millions. Le coût de cette adduction d'eau s'élève à 51 millions d'ariary dont 90% ont été financés par l'association Madavin et 10% par la commune et les habitants à titre de participation des bénéficiaires. Un comité de point d'eau a été mis en place pour la gestion du réseau. Une contribution trimestrielle de 1000 ariary est demandée auprès de chaque famille pour assurer l'entretien et l'approvisionnement continuel de l'eau aux usagers.

Ces réalisations entre autres, comme l'a fait remarquer la présidente de l'association humanitaire babakoto-France, Chantal Malabre, sont le fruit de plus de 15 ans de partenariat. Un partenariat axé principalement dans le domaine social et celui de l'éducation à travers la construction de plusieurs dizaines d'écoles. A ce jour, 14 réseaux d'adduction d'eau ont pu être réalisés dans la commune d'Antoetra Zafimaniry.

Lampadaire solaire. Quant au lampadaire solaire, Bernard Bonnefoy, chef de projet à l'ESF et non moins membre de l'association Babakoto, de préciser qu'il s'agit d'une nouvelle installation moderne d'éclairage et qui sera ultérieurement vulgarisé dans d'autres localités, à la demande de la commune. A noter que l'association ESF est présente à Antoetra depuis 2013 dans la réalisation des adductions d'eau, de l'électrification des centres de santé de base d'Antoetra et de Faliarivo.