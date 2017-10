Tunisie: La fièvre monte

Certaines équipes sont sur les lieux, d'autres débarqueront avant la date limite de l'arrivée, soit le vendredi 20 octobre, la veille de la tenue de la réunion technique générale.

La composition des poules, l'établissement du calendrier et les chapitres réglementaires, pour que le déroulement de la compétition soit conforme aux normes et critères techniques approuvés, constituent les points forts de l'ordre du jour.

Le complexe sportif de la cité Nasr sera le théâtre d'un événement volleyballistique durant les neuf derniers jours du mois courant.

Une seule équipe décrochera, au soir du 30, le gros lot, et le trio du podium ira au Mondial 2018.

L'équipe de Tunisie continue à consacrer l'ultime phase de son long cycle de travail entre Kélibia et la capitale pour procéder aux correctifs utiles et parfaire les dernières touches.

L'ensemble effectuera ce mercredi la dernière séance d'entraînement et mettra le lendemain le cap sur Le Caire.

L'on estime que notre sélection est complètement prête sur tous les plans pour se distinguer et retrouver le sommet de la pyramide 14 ans après.

Mondial 2018 : on attend la CAN

La CAN du Caire complétera la liste des qualifiés au Mondial de l'année prochaine qui se tiendra en cette même période dont la participation se limite à vingt-quatre.

Les dix-neuf engagés dans l'immédiat sont : Italie et Bulgarie (les deux pays hôtes) et la Pologne tenante du titre. Ce trio est donc qualifié d'office. Le reste des représentants de l'Europe se compose de la France, Pays-Bas, Slovénie, Russie, Serbie, Finlande et Belgique. L'Amérique du Sud sera représentée comme d'habitude par le duo le plus fort, le Brésil et l'Argentine.

L'Amérique centrale et du Nord (Norcea) par les USA, Dominique, Canada et les deux finalistes du tournoi de repêchage qui il terminera au cours de cette semaine.

La quatuor de l'Asie se compose du Japon, la Chine, l'Iran et l'Australie.

CAN dames : les Camerounaises, maîtres sur leurs terres

La dix-huitième édition du championnat d'Afrique des nations dames a été brillamment remportée par l'équipe du pays hôte, le Cameroun, victorieux incontesté en finale d'avant-hier du Kenya sur un score sans bavure. Le tout presque en une heure.

Les Camerounaises ont remporté leur premier titre africain et la qualification au Mondial 2018 au Japon. Le Kenya, finaliste de la CAN, sera également au rendez-vous. Pour sa part, l'équipe de Tunisie a terminé en 5e position (tout comme l'édition précédente), après avoir battu le Botswana (3-0) et l'Algérie (3-1) lors des matches de classement.

A voici le classement final de la CAN 2017 :

1-Cameroun/ 2-Kenya/ 3-Egypte/ 4-Sénégal/ 5-Tunisie/ 6-Algérie/ 7-Nigeria/ 8-Botswana/ 9-RDCongo.

Aujourd'hui, le calendrier du championnat

C'est ce soir au siège de la Ftvb que se tiendra le tirage au sort du calendrier de la première phase du championnat national seniors garçons-saison 2017-2018. Les dix clubs seront sur la ligne du départ le samedi 11 novembre pour une étape préliminaire totalisant dix-huit journées.