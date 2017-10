Tunisie: «Objectif atteint, mais... »

Tout le monde peut rêver. Mais j'étais le seul à dire et à redire que nous ne sommes pas en mesure de faire face à de grandes nations de mini-foot. Je vous souligne que ce groupe a les possibilités de se mettre en évidence dans les compétitions arabes et africaines mais pas assez pour le Mondial.

Certes, je ne peux dire le contraire. Mon mérite est d'avoir déniché des joueurs assez compétitifs et de faire appel à d'autres pour les encadrer et les entraîner. Ce n'est pas mon boulot mais je me suis dit il faut les aider mais la réalité du terrain est autre chose.

On vous reproche d'être trop franc en disant que cette équipe ne possède que six joueurs valables...

Le déséquilibre était totalement évident. Je remercie mes joueurs pour leur abnégation et leur détermination en présentant un jeu plaisant face au Portugal, au Liban, à la Libye et au Kazakhstan.

