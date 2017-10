Tunisie: « Des quartiers huppés sont construits anarchiquement »

Dans une interview accordée à l'agence TAP, le ministre a affirmé qu'il est prévu de résoudre toutes les problématiques relatives à l'habitat, dans le cadre de la révision du Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, soulignant le danger que représente l'ampleur du phénomène des construction anarchiques et faisant remarquer que des quartiers huppés sont construits anarchiquement (sur les corniches de certaines villes côtières et parfois même au détriment de la propriété forestière et maritime publique), et représentent environ 10% de l'ensemble des constructions.

Il a, par ailleurs, reconnu l'échec des administrations successives à réduire le phénomène des constructions anarchique dans le pays. La preuve en est que plus de 33% des constructions en Tunisie sont anarchiques et ne répondent pas aux normes minimales en vigueur. Il a précisé que plus de 1.200 quartiers en Tunisie ne répondent pas aux conditions d'une vie décente (assainissement, éclairage...).

Le ministre a estimé que la révision des plans d'aménagement urbain et des lotissements constitue la meilleure solution pour limiter ce phénomène, soulignant que le retard accusé dans l'approbation de certains plans d'aménagement urbain a fait que l'extension urbaine de certaines villes s'est réalisée d'une manière non réglementaire, aggravant le problème des constructions anarchiques. Il a ajouté que le ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire s'est trouvé dans l'obligation d'intervenir, en collaboration avec l'Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, dans plusieurs quartiers populaires pour freiner l'extension des constructions anarchiques.

Construction de 4.000 nouveaux logements sociaux en 2018

Arfaoui a également fait savoir que 8.000 logements seront livrés, au début de l'année 2018, dans le cadre du programme spécifique au logement social, invitant les autorités locales à soumettre leurs listes au ministère, afin que cette opération puisse se faire conformément aux normes et principes de transparence. Il a, en outre, indiqué que dans le cadre du même programme, 4.000 nouveaux logements seront construits durant l'année prochaine, dont un grand nombre dans les régions intérieures. Une convention préliminaire a été signée avec le Fonds saoudien pour le développement (FSD) pour financer la construction de ces logements, d'une valeur de 85 millions de dinars, a-t-il encore soutenu, affirmant que cette convention sera confirmée avant la fin de l'année en cours.

Il a également précisé que le démarrage des travaux du projet immobilier «Les Jardins de Tunis» (banlieue ouest de Tunis) est prévu, au plus tard, pour le début de l'année 2020. «Ce projet comportera une nouvelle cité de 400 hectares, dont les travaux d'aménagement et de lotissement ont déjà été entamés. 1.000 lots individuels y seront aménagés, ainsi que des lots consacrés aux promoteurs immobiliers privés. Il s'agit, toujours selon le ministre, d'un projet qui répond aux normes des villes modernes et qui englobera aussi un circuit de santé, des espaces verts, de larges avenues de 80 mètres, de grands passages piétons, ainsi que la première cité écologique en Tunisie.

Révision du programme Premier logement

S'agissant du programme «Premier logement», le ministre a expliqué que son département est à l'écoute des attentes et des préoccupations de la catégorie concernée afin d'améliorer ce programme, dans l'objectif de permettre au citoyen un accès plus facile et rapide aux sources de financement. Il a, par ailleurs, estimé que ce projet n'a pas eu le démarrage escompté, en raison d'un manque de compréhension des procédures qui y sont liées, mais qu'il est encore à ses débuts et il lui faut encore du temps pour être assimilé par toutes les parties concernées. Le ministre a aussi fait savoir que le projet de loi de finances pour l'année 2018 ne prévoit pas de mesures spécifiques au Premier logement. Il est à noter que seule une enveloppe de 50 millions de dinars a été déboursée par l'Etat pour le programme Premier logement sur les 200 MD prévus et que seulement 270 familles ont jusque-là bénéficié de ce programme.