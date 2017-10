Tunisie: La Tunisie fidèle aux martyrs

Des personnalités nationales ainsi que les présidents de plusieurs partis politiques et organisations nationales ont assisté à cette cérémonie marquée, également, par la présence de représentants de la société civile et des citoyens. La fête de l'Evacuation marque le départ, le 15 octobre 1963, des troupes françaises de la base de Bizerte.

La cérémonie s'est déroulée en présence, notamment, du chef du gouvernement, Youssef Chahed, du président de l'Assemblée des représentants du peuple, Mohamed Ennaceur, et des membres du gouvernement, ainsi que des députés de la région de Bizerte à l'ARP et des cadres régionaux.

Au carré des martyrs, le chef de l'Etat a salué le drapeau national au son de l'hymne national et passé en revue une formation d'honneur des trois armées avant de déposer une gerbe de fleurs au pied du monument aux martyrs et récité la Fatiha à leur mémoire.

