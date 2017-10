Tunisie: Hamza Younès offre les trois points à Erzurumspor

ESS : Bangoura réintègre le groupe

Apres avoir pris part à la rencontre Guinée-Tunisie, Al Khali Bangoura est rentré à Tunis. Il a repris les entraînements avec ses coéquipiers .

Plus de huis clos dans le championnat ?

La Fédération tunisienne de football pourrait annoncer prochainement l'annulation des sanctions des huis clos dans le championnat. Les membres de la FTF sont à la recherche d'alternatives pour remplacer cette sanction qui nuit beaucoup au spectacle dans le championnat. Actuellement, deux des plus grands chocs du championnat, le derby de la capitale Espérance de Tunis-Club Africain et le Classico Club Africain-Etoile du Sahel, devraient se jouer à huis clos pour cause de sanctions de la part des instances sportives à la suite de débordements enregistrés par les publics.

De fortes sanctions financières pourraient venir remplacer le huis clos, qui ne serait appliqué qu'après des dépassements très graves dans les stades.

Haddedi et Sliti égaux à eux-mêmes, Khazri voit rouge !

Les deux joueurs internationaux tunisiens ont disputé un grand match avec Dijon face au PSG à l'occasion de la neuvième journée de la Ligue 1. C'est grâce à un doublé de Meunier lors des vingt dernières minutes que le club de la capitale a fait la différence. Pourtant, Dijon a égalisé à trois minutes de la fin du match, mais s'est fait surprendre aux dernières secondes. Oussama Haddedi a fait preuve d'une grosse débauche d'énergie. Dans le tempo défensivement, récupérateur efficace et impulseur de contres à 100 à l'heure. La fleur au fusil aussi, et ce, pour dégager sur la ligne un enchaînement de tirs parisiens. Moins de montées après la pause mais des prises de vitesse dès qu'il pouvait en prendre. Malheureux sur le second but de Meunier : il prend le ballon entre les jambes.

Pour Naim Sliti, ce fut un match sobre, de l'activité mais pas de geste dangereux de sa part jusqu'à ce super centre à la trajectoire «feuille morte» pour la reprise de Marié de peu à côté . En seconde mi-temps, lorsque Dijon jouait légèrement plus bas, le Tunisien n'a pas pesé davantage. Averti à la 41e pour une faute sur Mbappé et remplacé à vingt minutes de la fin par Saïd, dont le contexte de son entrée, face à un PSG devant au score, cela ne lui pas permis de s'exprimer. On en vient maintenant au match entre Rennes et Guingamp. Le milieu offensif tunisien, Wahbi Khazri, a été titularisé mais expulsé après avoir écopé de deux cartons jaunes à 25 minutes de la fin du match.