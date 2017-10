Sénégal: Sélection du film « Félicité » aux Oscars 2018 - Abdou Latif Coulibaly promet un appui du gouvernement

Le ministre de la Culture et le réalisateur Alain Gomis, hier, lors de la conférence de presse.

Le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, a annoncé, hier, au cours d'une conférence de presse, la volonté du gouvernement d'appuyer, de manière « décisive », le film du réalisateur sénégalais Alain Gomis qualifié aux Oscars du cinéma 2018. « Félicité » sera en compétition avec 91 autres films dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère ». Les lauréats seront connus le 4 mars 2018.

Sélectionné avec 91 autres films pour les Oscars du cinéma 2018, le film « Félicité » du réalisateur sénégalais Alain Gomis va représenter, pour la première dans l'histoire du septième art, notre pays à ce prestigieux rendez-vous organisé par « Academy of motion picture arts and sciences » des Usa Conscient de cette « belle » performance, le ministre de la Culture a annoncé, hier, au cours d'une conférence de presse, l'appui « total » et « entier » du gouvernement pour cette « belle » qualification.

Pour Abdou Latif Coulibaly, « ce qui se passe, aujourd'hui, est un phénomène remarquable et tout le peuple doit se mobiliser, notamment ceux qui ont une connaissance approfondie et une expertise avérée » dans le domaine. « Il faut qu'il y ait, dans ce combat, des voix autorisées capables de présenter ce que nous sommes et dire ce qu'est le film « Félicité ». Et pour cela, vous avez le soutien décisif du président de la République, du Premier ministre, du ministre de la Culture et de l'ensemble du gouvernement sénégalais », a-t-il rassuré. Cet appui de l'Etat du Sénégal a été réaffirmé par Pr Hamidou Dia, conseiller spécial du président de la République pour la Culture.

Selon le ministre, un plan de travail a été déjà arrêté, de concert avec le réalisateur et le producteur du film, Oumar Sall de la Société de production Cinekap. Il veut que les expertises les plus éclairées par rapport à cette question soient présentes afin de pouvoir bien tenir le flambeau sénégalais durant ce grand banquet dédié au monde cinématographique. « Nous avons le sentiment profond qu'on a déjà bien balisé le chemin. La qualité de ce film et les prix qu'il a gagné à l'étranger constituent une preuve éloquente de ce que nous pensons, que demain il fera jour à Los Angeles », a indiqué Abdoulaye Latif Coulibaly.

Dans le même sillage, il a annoncé la projection, prochainement, de « Félicité » devant les autorités parlementaires et du gouvernement afin de travailler davantage à cette entreprise de sensibilisation et mobilisation pour le succès du film. En dehors de « Félicité », 7 autres films africains sont qualifiés pour la 90ème édition des Oscars dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère ». La liste des films nominés pour les Oscars sera connue le 23 janvier 2018.

La cérémonie des Oscars est prévue le 4 mars au Dolby theatre à Hollywood et Highland center aux Etats-Unis.

Par ailleurs, le ministre de la Culture s'est félicité du travail « remarquable » qui est en train d'être fait par Alain Gomis et Omar Sall pour une « relance effective » du cinéma sénégalais. Si le Sénégal a connu, par le passé, de grands noms du cinéma à l'image de Sembène Ousmane, il a relevé la pertinence de mener « des actions décisives » afin que naissent d'autres champions.

C'est ce qui justifie sans doute la vision du président de la République, Macky Sall, qui a « apporté un soutien non pas seulement à la production mais également à la chaîne de valeurs global du cinéma à travers la formation et l'infrastructure ». En effet, a souligné M. Coulibaly, le gouvernement, à travers le Fopica, a mobilisé 275 millions de FCfa pour reprendre les salles de cinéma via un partenariat public-privé. L'objectif, à long terme, est d'arriver à une couverture de l'ensemble des régions du Sénégal.

Alain Gomis, Réalisateur : « Je suis honoré de pouvoir présenter ce film aux Oscars »

Depuis le début de sa carrière cinématographique, Alain Gomis semble s'être bien habitué au goût du succès. Ces films ont toujours reçu des distinctions dans différents festivals à travers le monde. Sa qualification aux Oscars 2018 pour son dernier long métrage, « Félicité », nourrit encore davantage d'appétit chez le réalisateur sénégalais. Pour lui, il s'agit d'un honneur de pouvoir présenter ce film à cette prestigieuse vitrine du septième art mondial. Il s'est félicité du travail remarquable des techniciens sénégalais. « On va continuer à avancer pour ne pas se contenter des succès », a-t-il déclaré.

D'après Alain Gomis, « nous avons, depuis le Sénégal, des choses à montrer et à enseigner au reste du monde ». Dans le cadre cette campagne de promotion et de sensibilisation vers le succès aux Oscars, il a annoncé la multiplication des séances de projection et la mobilisation autour du film.