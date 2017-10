Congo-Brazzaville: Humanitaire - Une Congolaise décorée de la médaille de Florence Nightingale

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a décerné, le 16 octobre à Brazzaville, la médaille de Florence Nightingale à Clarisse Evelyne Ngampolo, secouriste de la Croix-Rouge congolaise ( CRC) et infirmière de profession.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la CRC, Christian Sédar Ndinga, des représentants des ministères de la Santé et des Affaires sociales, ainsi que de la présidente d'honneur de la CRC, Ida Victorine Gampolo.

Pour cette année, 39 personnes de plusieurs nationalités ont été récompensées par le CICR dont Clarisse Evelyne Ngampolo. Les lauréats ont été déclarés le 12 mai, date anniversaire de la naissance de Florence Nightingale et journée internationale des infirmières.

La médaille de Florence Nightingale rend hommage à la contribution des infirmières aux activités du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et à l'action humanitaire en général. Tous les deux ans, le CICR invite ses sociétés nationales de la Croix-Rouge à présenter des candidats qui se sont distingués en veillant à ce que les personnes vulnérables reçoivent des soins, y compris dans les circonstances difficiles de conflits et de catastrophes.

Selon les règles initiales, la médaille était attribuée à six infirmières par an. Depuis le règlement de 1991, la médaille est attribuée tous les deux ans à des femmes et des hommes, par une décision du CICR. Il ne peut y avoir plus de cinquante attributions par délibération. Ce titre honorifique n'est plus attribuable seulement à des infirmiers de profession, mais aussi à des collaborateurs de la Croix-Rouge bénévoles ou employés dans le travail humanitaire et de secours.

Prenant la parole avant la remise de la médaille, Christian Sédar Ndinga a indiqué qu'« une volontaire, sage-femme de son état qui, déployée à l'occasion du conflit du Darfour..., a fait montre d'un grand dévouement et d'un grand courage ».

Rappelons que Florence Nightingale est née le 12 mai 1820 en Italie. Ayant été témoin peu avant de la mort d'un malade en raison de l'incompétence d'une soignante, elle estime qu'il y a un besoin pressant d'instituer une formation d'infirmière. La médaille éponyme est remise dans chaque pays, soit par le chef de l'Etat, soit par le président du comité central de la société nationale.