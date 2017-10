Sénégal: Développement - Les inégalités d'accès et d'utilisation pourraient brider le potentiel de l'économie numérique

Les technologies numériques continuent de faire des avancées impressionnantes. L'infrastructure internet s'améliore et l'utilisation des outils numériques gagne du terrain. Les impacts sociaux des innovations numériques ont des effets plus marqués dans divers domaines.

Néanmoins les progrès restent inégaux selon les pays, les entreprises et au sein des sociétés. Pour tirer le meilleur parti de la transformation numérique au service de l'économie et de la société et assurer qu'ils soient largement partagés, il convient d'élargir l'accès aux opportunités qu'offrent les technologies et d'aider les retardataires à combler leurs lacunes. Tel est le message de la dernière étude en date de l'OCDE.

«La transformation numérique n'est pas uniforme dans l'ensemble des pays, des entreprises et des foyers, et ne crée donc pas les mêmes opportunités pour tous», a déclaré Angel Gurría, Secrétaire général de l'OCDE, à l'occasion de la présentation de la publication lors d'une réunion du Réseau parlementaire mondial de l'OCDE, à Paris.

«C'est pourquoi il nous incombe d'aider les citoyens et les entreprises à franchir le cap du numérique en offrant au plus grand nombre la possibilité d'accéder à moindre frais aux outils numériques et de se doter des compétences pour en tirer pleinement parti», poursuit-il.