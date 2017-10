Congo-Brazzaville: Environnement - Des ONG sensibilisées aux effets pervers de l'orpaillage

« En organisant cette campagne de sensibilisation, l'AED veut aussi tirer la sonnette d'alarme pour attirer l'attention de l'administration des mines, des ONG et de toutes les parties prenantes sur cette menace, à l'effet d'en trouver des solutions viables et durables », a déclaré le Dr Eugène Loubaki.

L'orpaillage impacte négativement sur les écosystèmes naturels et contribue à la destruction de la faune et de la flore ainsi que des lits des cours d'eau. Il augmente la turbidité de l'eau, la pollution de l'air etl'érosion des sols.

Même si l'exploitation artisanale de l'or est une activité de masse, contribuant à la réduction de la pauvreté, du fait des rétributions importantes qu'elle engendre, elle comporte d'énormes inconvénients, notamment sur la santé humanitaire et sur l'environnement, les ressources naturelles et sur le plan social.

L'association Action sur l'environnement et le développement (Aed) a lancé, depuis le 13 octobre à Brazzaville, une campagne de sensibilisation à l'impact sanitaire, social et environnemental de l'exploitation artisanale de l'or au Congo.

