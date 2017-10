Congo-Brazzaville: Affaire Sicomines - Le gouvernement prêt à une concession

Cette levée de suspension intervient après l'annonce par le ministre des Mines, Martin Kabwelulu, d'une mission de service dans cette société pour s'enquérir des aspects techniques de l'usine et de la qualité des minerais des gisements. Il s'agissait d'une vérification sur le terrain, à la lumière des informations de l'étude de faisabilité réalisée sur ce projet. En effet, le 9 septembre dernier, les différents acteurs concernés ont participé à une réunion tripartite qui a permis à la Sicomines de renouveler son engagement à déployer tous les efforts pour améliorer la qualité de sa production et à transmettre périodiquement au ministère des Mines les informations.

Sept jours après la mesure de suspension des exportations des produits miniers concentrés par le ministère des Mines, la Sino-congolaise des mines (Sicomines) vient d'être autorisée de nouveau à exporter ses concentrés de cuivre et d'hydroxyde de cobalt. Entre-temps, une correspondance de la Sicomines, datant du 6 octobre et adressée directement au ministre des Mines, a apporté finalement tout l'éclairage possible sur la production de ces concentrés. Dans cette correspondance, la société s'est inquiétée ouvertement des implications possibles de cette mesure d'interdiction.

L'exportation des concentrés de cuivre et d'hydroxyde de cobalt doit reprendre moyennant la stricte application de certaines "conditions" édictées par le ministère des Mines, dont la mise en œuvre par la société minière incriminée d'une production à grande valeur ajoutée et la transmission régulière des rapports de ses activités.

