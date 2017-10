Congo-Brazzaville: Littérature - Universités de la rentrée « Présence Africaine », URPA

Les universités de la rentrée visent à renouer avec une tradition à Présence Africaine : être à l'initiative et instituer un calendrier de dialogues et de débats autour des problématiques générales et ce, au prisme des mondes noirs.

Outre la promotion des livres mettant en valeur les nouvelles générations d'écrivains, la mise en place de passerelles historiques avec des textes fondateurs et l'inscription sereine dans l'avenir, les URPA prolongent une vocation plus que jamais d'actualité : la promotion et la participation à la vie intellectuelle dans une période en besoin et en urgence de réflexion.

Dans cette optique, seront proposés des week-ends permettant des échanges transversaux afin de dynamiser l'image de la maison ; de communiquer sur ses ambitions, ses productions; d'accueillir des producteurs de savoir divers et, ce faisant, de poursuivre son rôle historique de scène intellectuelle privilégiée.

Dans une période charnière, au croisement de plusieurs tensions, il est important pour la maison d'édition et la revue d'innover en offrant des moments de stimulation intellectuelle faisant le lien entre le passé et le présent, tout en envisageant le futur et en abordant les questions actuelles. A ce propos, il serait judicieux et souhaitable d'ouvrir des champs, de se saisir des thématiques universelles (comme l'écologie, les migrations, les tensions religieuses...) afin d'embrasser le champ mondial sans s'enfermer dans une seule optique.

A destination de tout public, les URPA offriront un sanctuaire pour les pensées, les livres et les débats féconds. Le thème retenu pour cette édition est celui des migrations (littérature, actualités, économie et sociologie).

Les 21 et 22 octobre, dans le dixième arrondissement de Paris, les tables rondes se succèderont autour des thèmes tels que « Cheikh Anta Diop : un héritage et des questions » ; « L'écriture et le voyage : regard de femmes » ; « Romans de migrations » ; « Les arts : créativité et dynamisme » ; « Diaspora noire en Amérique Latine : un héritage lointain et proche » ; « Critique littéraire : vide ou trop plein ? » ou « Aimé Césaire » par Daniel Maximin en tête à tête avec Yvan Amar. Parmi les intervenants, le public retrouvera des écrivains et chroniqueurs littéraires : Réassi Ouabonzi, Joss Doszen, Jussy Kiyindou et Steve-Régis Kovo Nsondé.

Joss Dozen enchaînera ses activités littéraires avec le retour du rendez-vous bimensuel des « Palabres autour des arts » le 25 octobre de 18 h à 20 h. L'invité palabreur sera le comédien Criss Niangouna.

PRÉSENCE AFRICAINE

25 bis rue des Ecoles

75005 Paris

France

Tél. : +33 (0)1 43 54 15 88

E-mail : presaf@club-internet.fr