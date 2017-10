Congo-Brazzaville: Linafoot - Une commission de gestion instituée par la Fécofa pour deux ans

L'organe créé n'est pas un autre comité de gestion qui va remplacer l'ancien dirigé par Jeef Kapondo à la Ligue nationale de football(Linafoot). C'est plutôt une commission de gestion mise en place par la Fédération congolaise de football association (Fécofa) dirigée par un Mwehu Beya Kofela.

Alors qu'on attendait l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire et élective à la Linafoot qui venait de tenir son assemblée générale ordinaire, c'est plutôt une commission de gestion qui venait d'être instituée, le 13 octobre, sur notification d'une correspondance signée par le président de la Fécofa, Constant Omari, et le secrétaire général Grégoire Badi Ediba. La mission de celle-ci est de mettre en œuvre de nouvelles orientations du championnat national, d'envisager les modalités d'un nouveau format de cette compétition, de mettre sur pied un championnat national de deuxième division et d'appliquer les exigences de la Confédération africaine de football (CAF) sur le système d'octroi des licences des clubs.

Pour remplir cette quadruple mission en plus de l'organisation normale du championnat national, la commission de gestion dispose d'un mandat de deux ans. On ne parle donc plus élection au sein de la Linafoot. L'on rappelle que le comité de gestion de cet organe sub-délégataire de la Fécofa, présidé par Jeef Kapondo, était en fin de mandat.

La commission de gestion sera présidée par Mwehu Beya Kofela. Il est assisté de quatre vice-présidents, à savoir José Dayoni, Eugène Kabongo, Jacques Boto Lueto Liena et Liambi Mopepe. Emmanuel Kande est le secrétaire national de la commission et Antoine Luzizila le secrétaire national adjoint, tandis que Ngoy Tshiambwe fait office de trésorier de la commission de gestion. Les membres de la commission sont Roger Bakulubasika, BowalaLilembe, Innocent Kabundulu Kazadi, Mbungu Taty, Denis Kakudji Lusonde et Jean-Pierre Kandu Zaza.