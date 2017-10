Sénégal: Secteur extractif - L'Etat a encaissé 102 milliards FCFA

Selon le rapport de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives du Sénégal (ITIE), la contribution directe au budget de l'Etat est évaluée 102,5 milliards FCFA représentant 86,85% des revenus générés par le secteur.

Les revenus générés par le secteur extractif totalisent un montant de 118,1 milliards FCFA pour l'année 2015.

Ce rapport résume les informations sur la conciliation des revenus fiscaux et non fiscaux provenant du secteur extractif au Sénégal et constitue une partie intégrante du processus de mise en œuvre de l'ITIE. Dans ce cadre, les entreprises extractives et les organismes collecteurs (organismes collecteurs et autres Administrations) ont reporté respectivement les paiements et les revenus prévus par l'Exigence 4.1 de la Norme ITIE.

Les entités déclarantes ont été également sollicitées pour reporter d'autres informations contextuelles comme les données sur la production, les exportations, l'emploi, les paiements sociaux et autres données prévues par la Norme ITIE.