Sénégal: 21 393 certificats d'origine de l'ASEPEX délivrés en 2016

En 2016, l'ASEPEX a délivré 21 393 certificats d'origine, toutes destinations confondues, tandis qu'en 2015, au titre des activités liées à l'instruction, à la délivrance et à l'authentification des certificats d'origine, le bureau origine de l'ASEPEX en a délivré 19 703, compare la note parvenue à PressAfrik.com.

Un document qui note ainsi « une nette évolution des demandes par rapport à l'année 2014 (17 262 certificats d'origine) ».

Cette nette évolution s'explique par « le dynamisme de nos produits sur les marchés extérieurs mais aussi par la mise en œuvre de l'accord sur l'arachide entre le Sénégal et la Chine », se félicite le Service Communication de l'Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX).

Certaines opérations d'exportation imposent que l'origine d'un produit soit justifiée par la production d'un document d'accompagnement, nommé « certificat d'origine ». Le certificat d'origine est un document douanier qui, dans les opérations d'exportation, accompagne les marchandises et certifie leur origine. Il est utilisé pour prouver qu'une marchandise exportée est entièrement obtenue, produite ou manufacturée dans un pays donné et constitue un élément de recevabilité de la déclaration en douane au moment de l'embarquement et du débarquement de certaines marchandises (produits halieutiques, produits artisanaux, produits du crû, etc.).

Au Sénégal, on distingue plusieurs types de certificats d'origine instruits, délivrés et authentifiés par les structures, selon les destinations par l'ASEPEX, la Direction du Redéploiement Industrielle et les Bureaux frontaliers de la Douane.