Congo-Brazzaville: Sénat - Ouverture de la session budgétaire

« De même, nous appelons toutes les personnalités de bonne foi à associer ou à venir en appui à cette initiative afin que s'enclenche et se consolide un puissant mouvement de restauration de la paix au Pool. Le Pool est un département congolais comme tous les autres, il ne se construira pas et ne se développera pas en marge de la perspective nationale », a souligné le président du Sénat.

Il a exhorté les sénateurs à décider en toute conscience afin de mettre les Congolais à l'abri de la manipulation et de l'intoxication que mènent quelques politiques. « La cause nationale, fortement en jeu, nous commande d'élever le patriotisme, de nous convertir au rigorisme dans la pensée et dans l'action afin que le pays sorte victorieux de la difficile passe actuelle », a-t-il ajouté.

Les sénateurs sont appelés à traiter le budget de l'Etat exercice 2018, dans une conjoncture économico-financière difficile qui impacte le quotidien des Congolais et aiguise les tensions sociales. « Les Congolais, devenus interrogateurs et inquiets, attendent beaucoup de nos travaux. Que nos délibérations, résultantes d'une analyse de la réalité objective de notre environnement, soient de nature à redonner espoir à nos concitoyens en sécurisant leur lendemain», a déclaré Pierre Ngolo.

