Congo-Brazzaville: Musique - Dady Bilongo sort son 2e opus

L'album "Soleil Levant" a été présenté, le 14 octobre, dans la salle de conférence de l'Église évangélique du Congo (EEC), paroisse du plateau, à Pointe-Noire.

L'oeuvre contient 12 titres, tous inspirés par la parole divine et tirés des cantiques religieux. « Nous venons dans ta maison », « Soleil levant », « Apprends-moi à t'aimer », « Kumisama », « Worship medley », « Écoute-moi seigneur », « J'entre dans ton jardin », « J'aimerais le dire » sont, entre autres, les titres qui meublent cet album disponible en support cd et dvd dans les différentes paroisses de l'EEC. «Par cet opus, nos venons exister chez vous, partager avec vous nos émotions, nos peines, nos soucis, nos joies et pleurs au moyen de ces cantiques », a dit Dady Bilongo.

De nombreux serviteurs de Dieu, chantres et instrumentistes de diverses paroisses de l'EEC mais aussi d'autres confessions religieuses ont participé à la réalisation de l'album, symbolisant ainsi l'amour fraternel et le goût du partage. « En faisant "Soleil levant", nous avons été animés par le désir de communiquer notre message car le musicien chrétien fait la musique pour Dieu. Pour nous, le chant chrétien c'est aussi un texte ayant un support mélodique et soutenu par une harmonie capable de pénétrer l'âme », a-t-il poursuivi.

Placés sous l'esprit d'adoration aux mélodies douces et mélancoliques, les douze titres de l'album dont neuf sont chantés en featuring avec d'autres chantres accompagnent l'homme dans la méditation de la parole divine et dans l'exaltation inédite de la présence du seigneur. Les rythmes tels la rumba, l'afrobeat, le blues, le tcha tcha tcha, le makossa savamment dosés avec le texte rendent l'album plus que réussi dans son orchestration et sa musicalité. Après la consécration de l'opus par le révérend pasteur Antoine Ndombolo Kintombo, responsable de la paroisse du Plateau, la séance de dédicace de l'album par Dady Bilongo a mis fin à l'activité.

Membre de l'EEC, Dady Bilongo a toujours servi Dieu depuis sa tendre enfance comme élève de l'école de dimanche puis comme choriste dans plusieurs groupes et chorales à Brazzaville et Pointe-Noire (Chorale annexe Mpaka, chorale Plateau. Récemment, il a été promu secrétaire consistorial de la musique. C'est en 2012 qu'est sorti son premier album «Kolo limbissa ngai».