Congo-Brazzaville: Taekwondo - La première édition de l'open grand prix a vécu

Dénommé Hamed Cissé, le grand prix de la ville océane de taekwondo a eu lieu, le 15 octobre, à l'Institut Thoma-Sankara, en présence de Joseph Biangou Ndinga et Hermes Wilfried Malanda, respectivement directeur départemental des Sports et de l'Éducation physique et président de la ligue départementale de Taekwondo.

L'hymne national de la République du Congo a marqué le début de la rencontre. Le directeur départemental des Sports et de l'Éducation physique, donnant officiellement le coup d'envoi, a exhorté les athlètes compétiteurs à respecter les lois et le règlement qui régissent la pratique du taekwondo.

Pour sa part, en sa double qualité de ceinture noire cinquième dan et de président de la ligue départementale de taekwondo de Pointe-Noire, Hermes Wilfried Malanda a rappelé que Hamed Cissé fut arbitre de troisième degré, entraîneur national et départemental de taekwondo. Ce dernier, décédé il y a une année et six mois, était ceinture noire quatrième dan.

C'était un maître qui avait incarné la pratique du taekwondo et toutes les vertus de cet art martial, notamment son enseignement, sa nature et son dévouement. Ceci pour dire aux praticiens de ce sport qu'en plus d'être un art martial et une discipline sportive, le taekwondo représente aussi à la fois un état d'esprit et une philosophie. «Cette première édition, open de grand prix Hamed Cissé, est un panel de regroupement des taekwondoïstes de tous les horizons en vue de surpasser les limites et démontrer les capacités des compétiteurs, d'arbitres, de coachs et de dirigeants pour un seul but, celui de vulgariser et œuvrer pour le développement du taekwondo. Ainsi, je ramène tout vers la base des valeurs de taekwondo, à savoir la loyauté, la courtoisie, la combativité, la persévérance et la maîtrise de soi », a indiqué Hermes Wilfried Malanda.

Les résultats de cette édition se présentent comme suit :

1re catégorie moins de 58 kilos : premier, Geoffrey Ebouenet; deuxième, Rosny Matadi.

2e catégorie moins de 68 kilos : premier, Gédéon Olonghot; deuxième, Prudent Boundimbou.

3e catégorie moins de 80 kilos : premier, Thyeste Bitsangou; deuxième, Ousmane Koïta.