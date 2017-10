Congo-Brazzaville: Orientation scolaire et professionnelle - Un salon s'est tenu dans la ville océane

De nombreux élèves et étudiants de la capitale économique du Congo ont pris part, du 13 au 14 octobre, à la rencontre organisée par Clavis Atlas Services.

Tenu sur le thème « Orientation comme vecteur de réussite » et sous le triptyque « un diplôme, un métier, un emploi », la rencontre avait pour objectif de redéfinir les canaux de réussite de la jeunesse congolaise et de faire le point sur la capacité de leur orientation. Aujourd'hui, l'orientation scolaire et professionnelle est un sujet-clé dans la vie d'une personne en quête d'un emploi sûr. Et se poser les bonnes questions s'avère également essentiel pour trouver sa voie.

En organisant ce salon, Clavis Atlas Services a permis à de nombreux jeunes, élèves et étudiants évoluant à Pointe-Noire, de s'informer sur les différents métiers et filières disponibles sur le territoire mais surtout de découvrir des voies auxquelles ils n'auraient peut-être pas pensé. Ponctué d'échanges fructueux en informations et en enseignements, ce salon a énuméré des pistes plus larges permettant à ces élèves et étudiants de booster leur parcours scolaire et professionnel.

Le premier jour a été consacé aux conférences-débats sur les thèmes "Orientation scolaire et professionnelle comme gage de réussite", "Auto-entrepreneuriat pour susciter des vocations" (financement des micro-entreprises), "Architecture et offres de formation à l'université Marien-Ngouabi, "Écoles et universités connectées à Internet pour tous". Le second jour a porté sur les thèmes "Orientation comme levier de développement humain dès la base du parcours scolaire", "Les offres de formation dans les centres d'éducation et de formation par l'apprentissage", "Partir étudier avec une agence de placement académique à l'étranger". La présentation des nouveaux sentiers scolaires et professionnels comme les métiers ferroviaires, de l'air, de l'orientation, du numérique, de banque, des transports (logistique), de mer et du pétrole leur a poussé à réfléchir sur leur choix et d'avoir une connaissance sur l'environnement socio-économique du pays.

Dans son mot de circonstance, la directrice de Clavis Atlas Services, Flavie Oyabi Lombo, a donné l'importance de ce salon qui apporte une place de choix à la revalorisation du triptyque "un diplôme, un métier, un emploi". « L'orientation se rapporte sur une série d'activités qui permet aux citoyens de déterminer leurs capacités, leurs compétences et leurs intérêts de prendre les décisions en matières d'éducation, de formation, d'emploi et de gérer leur parcours de vie professionnelle », a-t-elle dit. Notons que ce salon a permis aux organisateurs d'échanger, d'informer et surtout de conseiller ces jeunes ponténégrins sur leurs projets d'études, de formation et de parcours professionnel en vue de leur insertion dans la vie active.