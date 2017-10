Congo-Brazzaville: Musique - «Serrez vos ceintures», un maxi single prometteur

La nouvelle oeuvre de Yo'Man est le fruit de la maison Loub's production, managée par Bien-Aimé Miayoukou Biantalou, ex-manager et cofondateur du groupe musical Embeudah musik

Pratiquant le style Afro-beat, Yo'Man est un rappeur à la base. Il vient de lancer un maxi single de quatre titres dont «Serrez vos ceintures» ; «Tu veux ou tu ne veux pas», un featuring avec l'artiste Espi. ... Ces deux chansons promotionnelles sont encore en audio, le temps de bien les découvrir avant la finition des clips vidéos.

La maison Loub's production a pour mission de faire connaître l'audio de ce maxi single. « Nous venons de sortir le titre phare de ce maxi single Serrez vos ceintures. Deux chansons sont actuellement en promotion à travers certaines radios internationales, telles que Radio Nostalgie, Africa n°1, Hit radio, Ebène radio, ... Toujours dans le cadre de la promotion, notre maison Loub's production a signé un contrat de distribution avec une maison habiletée qui mettra le son de ce maxi single sur I Tune, ... », a déclaré Bien aimé Miayoukou Biantalou.

Après la sortie de Serrez vos ceintures, l'artiste a décidé de s'associer à des danseuses Adelia Christella Ngakinoni alias La tigresse, Mercia Dieuveille Ngakinoni alias KG Love et Jolvelina Ngakinoni alias Mystique, ainsi qu'un chorégraphe nommé Flex, pour donner encore plus de tonus à cet opus.

Qui est l'artiste Yo'Man ?

Yo'Man, de son vrai nom Tako Collin Elroy Diery, est un artiste de nationalité congolaise. Il est né en 1997 à Pointe-Noire, d'un père camerounais et d'une mère congolaise. Chanteur depuis sa tendre enfance, il intègre, en 2010, un groupe amateur de rap appelé 909, où il apprend à travailler en équipe avec les jeunes de sa génération. Il enregistre avec son équipe dix titres de 2010 à 2012, parmi lesquels «MMA», «Ange ou démon» et «On ne te connaît pas». En fin 2015, il crée, avec les jeunes artistes chanteurs de son quartier (Prince wizzy, C boss, 8L black et Capo) Plateau de 15 ans, un groupe Afro-beat appelé Lumière d'Afrique. Avec ce groupe, ils enregistrèrent sept titres et firent plusieurs show dans les boîtes de nuit et kermesses de Brazzaville.

L'artiste épate toutefois sur scène, dans les Freestyles de rue. Il attire l'attention des habitants des quartiers Plateaux, Batignolles et Moungali y compris le manager Bien-aimé Miayoukou Biantalou en 2016. En novembre de la même année, il décide de quitter le groupe Lumière d'Afrique et se lance dans une carrière. Il sort plusieurs titres et featuring avec les artistes de différents labels de musique du nord au sud de la ville de Brazzaville.

En août 2017, il démarre une carrière professionnelle et signe un contrat de production et de management avec le label Loub's Production.