Sénégal: Antoine Huet - «Avec l'Aibd, Corsair reste dans le pays»

Avec 170.000 passagers sur l'exercice qui prend fin ce mois d'octobre, la destination Sénégal est, avec la Côte d'Ivoire, l'une des plus importantes pour Corsair.

C'est donc avec stupéfaction que le siège de Corsair à Paris a appris les spéculations sur un prochain départ définitif du Sénégal avec l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne (Aidb). Antoine Huet, Directeur général adjoint commercial de Corsair, joint au téléphone à Paris, apporte des précisions.

Une annonce fait état d'un départ de Corsair du Sénégal avec l'ouverture de l'Aidb. La confirmez-vous ?

Je ne confirme absolument pas cette annonce. L'attachement de Corsair pour le Sénégal dure depuis 25 ans. L'information parue dans la presse sénégalaise de ce lundi n'est pas juste. On ne comprend pas sa provenance ni ses objectifs. Avec l'ouverture du nouvel aéroport, Corsair reste au Sénégal et continuera d'y être avec 7 vols par semaine. C'est ce qui a été retenu et acté après concertation avec les autorités sénégalaises. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de retour d'un manque de satisfaction de celles-ci.

Quel accord vous lie au Sénégal ?

Depuis 1992, il y a eu plusieurs accords entre Corsair et l'État du Sénégal. Le dernier date d'octobre 2015 et a la particularité de ne pas avoir d'échéance ; donc pas de limite dans le temps. C'est un accord extra bilatéral donné par les autorités sénégalaises pour exploiter la ligne Dakar-Paris. Toutes les décisions appartiennent aux autorités sénégalaises et dernièrement elles nous ont même encouragés dans la desserte du Sénégal par Corsair.

Est-ce que l'exploitation du nouvel aéroport fait partie de l'accord avec le Sénégal ?

L'accord ne précise pas d'aéroport spécifique. Il s'agit de l'exploitation de la ligne Dakar-Paris. Pour nous, il n'y a pas de changement. Nous avons déjà réservé un local pour nos équipes dans l'enceinte du nouvel aéroport. Et mieux encore, nous avons programmé un vol exceptionnel pour l'ouverture de l'Aidb.

La reconduction de l'accord dépendrait des résultats de Corsair dans l'accroissement du tourisme au Sénégal...

Le trafic vers le Sénégal a augmenté fortement depuis que Corsair a mis en place une desserte régulière Dakar-Paris. En cela, nous nous appuyons sur Tui, un tour operator associé et des partenariats avec le ministère du Tourisme. Grâce à Corsair et Tui, des Belges et Néerlandais se rendent de plus en plus régulièrement au Sénégal. Quand l'accord a été signé, il n'y avait pas de conditions particulières.

Allez-vous mettre en place une stratégie pour augmenter le nombre de visiteurs afin d'être plus conforme aux ambitions touristiques sénégalaises avec ce nouvel aéroport ?

Avec l'Aibd, Corsair continuera à effectuer 7 vols vers Dakar par semaine. Cependant, nous entamons une variation des modules des avions. Désormais, Corsair proposera l'A 330/200 avec une capacité de 300 places mais aussi l'A 330/300 avec 360 places et enfin le Boeing 747 avec une capacité de 520 voyageurs. Dans le nouvel aéroport, nous travaillons avec la future compagnie Air Sénégal à travers des correspondances ou des « code share » (partage de codes entre les deux compagnies). L'ouverture de l'Aibd est l'occasion de la mise en place de notre nouvelle classe business sur le Sénégal. Elle démarre dès le 8 décembre.