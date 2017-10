Sénégal: Développement des zones urbaines - 80 milliards de FCfa de la Bid pour la modernisation des villes

Les ministres de l'Economie, et des Infrastructures ainsi que le représentant de la Banque islamique de développement (Bid).

En marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international (Fmi) et de la Banque mondiale, Amadou Bâ, ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, a signé avec la Banque islamique de développement (Bid) un accord de financement d'un montant de près de 80 milliards de francs Cfa à Washington DC. Ce financement est destiné à la poursuite du Programme de modernisation des villes du Sénégal (Promovilles). D'après un communiqué du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement parvenu à la rédaction, le financement de la Banque islamique de développement interviendra pour la voirie routière dans les villes de Guédiawaye, de Pikine, de Dakar, de Rufisque, de Mbour, de Touba et de Tambacounda.

En plus de la voirie et de ses dépendances, le communiqué précise qu'il est prévu le reprofilage et la couverture du canal de l'Ouest à Rufisque sur un linéaire de 975 mètres avec la construction de pompage, la réalisation d'ouvrages de drainage (aménagement de bassins et réalisation de canaux de drainage vers la mer) pour certaines zones inondables des communes de Yeumbeul-nord et sud et Malika. Ce financement permettra aussi la réalisation d'une digue route à Matam entre le premier pont de Matam et le quartier Nawel sur un linéaire de 3,75 km.

Le document du ministère des Infrastructures de rappeler qu'avec le concours financier de la Bid, quatre projets sont en cours de mise en œuvre dans le domaine des infrastructures routières. Il s'agit des travaux de construction de la Vdn section 2 sur 8 km en 2x2 voies avec des ouvrages spéciaux comme le viaduc et bowstring de Cambérène, des travaux de réhabilitation de la route nationale n°2 sur la section Ndioum-Goléré (69 km), sur la section Goléré-Thilogne (68 km) et des travaux de réhabilitation de la route nationale n°7 sur la section PK120-Mako (63 km).

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo. Le programme Promovilles consiste à contribuer au renforcement de la décentralisation pour promouvoir le développement économique et social du pays. Sur le plan sectoriel, le projet vise à augmenter le taux d'équipement collectif et les ressources financières propres des collectivités locales. Plus spécifiquement, le projet permettra d'améliorer dans les villes retenues : le niveau de service des voiries et les conditions de transport.