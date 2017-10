Sénégal: Des engagements fermes pour un bon déroulement du grand Magal de Touba

Les préparatifs du Magal de Touba vont train. Les dispositions sont déjà prises pour permettre un déroulement de l'évènement dans de très bonnes conditions.

La réunion nationale consacrée aux préparatifs s'était déroulée hier au ministère de l'Intérieur sous la présidence d'Aly Ngouille Ndiaye, en présence des services concernés et de la délégation de Touba.

D'emblée, le ministre de l'Intérieur a rappelé que le Magal de Touba est un évènement national de dimension internationale. Ainsi, Aly Ngouille Ndiaye a transmis le souhait du président Macky Sall de « faire plus par rapport aux éditions précédentes ». Il a demandé que les dispositions idoines soient prises pour rendre le séjour des pèlerins agréable. « Le gouvernement veut que le Magal se déroule sans problème », a-t-il indiqué. Le ministre a insisté sur les questions de l'eau, de l'électricité et de la sécurité. Les différents services (Sde, Senelec et Forces de sécurité) se sont engagés à bien mener leur mission. Depuis le 12 octobre dernier, les opérations de sécurisation de Touba et environs ont démarré.

La gendarmerie a prévu six escadrons. Elle compte augmenter l'effectif en fonction de l'évènement et prévoit de tout mettre en œuvre pour instaurer une sécurité maximum. Quant à la police, 150 éléments participent aux opérations de sécurisation. Afin de rendre fluide la circulation, le ministre de l'Intérieur a demandé à la gendarmerie de collaborer avec les autorités locales de Mbacké, une agglomération dont les populations se plaignent beaucoup de leur accès difficile à Touba. Les sapeurs-pompiers ont prévu 78 véhicules et 411 agents.

Touba et Mbacké dont les maires étaient présents n'ont pas manqué d'évoquer les problèmes d'éclairage et de déficit d'eau dans certains secteurs de leurs communes respectives. Il existe beaucoup de zones où l'éclairage public fait défaut et plusieurs lampadaires sont brûlés. Les édiles ont alors demandé à ce que la Senelec procède à leur remplacement. La maire de Touba dit avoir acheté des ampoules et ne demande qu'à la Senelec de lui porter assistance.

Opération de saupoudrage et de désinfection

La ville sainte va connaître sa première opération de saupoudrage et de désinfection jeudi prochain par le Service national d'hygiène qui va mobiliser 240 agents durant l'évènement. Il y aura 55 ambulances et en plus de 165 postes médicaux pour veiller à la santé des pèlerins. La région compte 40 ambulances et attend environ 95 spécialistes en soins diverses, malgré un budget en baisse. Puisque cette année, elle dispose de 95 millions de FCfa. Du côté de l'armée, on annonce quatre postes médicaux en plus d'un hôtel de campagne.

Pour répondre aux besoins d'accès à la ville sainte, il est prévu l'aménagement de parkings pour les automobilistes. La société de transport publique « Dakar Dem Dikk » a déjà annoncé 250 bus pour le transport des pèlerins. Plusieurs routes de Touba sont en pleine réfection. Concernant l'héliport, il est question d'augmenter la longueur de la piste d'atterrissage. Même la voie ferrée est presque achevée, puisque les responsables rassurent que les 1.500 m de rails à remplacer sont dans leur ultime phase. Ils promettent des rotations allant de 10 à 15 en aller et retour avant et après le Magal. A propos de l'eau, les services concernés rassurent qu'il n'y aura pas déficit en la matière. Selon le représentant de la Sde et des sociétés impliqués, tous les forages fonctionnent à ce jour à Touba. Il y aura également 100 camions citernes. La Sde ajoute même que des techniciens sont déjà sur place pour la maintenance des 28 forages. Des extensions de 40 km autour de Touba sont en train d'être réalisées.

Concernant l'assainissement, l'Onas prévoit des opérations de vidange dix jours avant le Magal. Cinquante (50) toilettes mobiles seront installées pendant six jours. Le maire de la ville sainte dit mettre à la disposition 5.000 litres de carburant. D'autres questions ont été abordées comme l'abattage clandestin. Les services de l'élevage avouent qu'il serait difficile de canaliser les gens vers l'abattoir moderne. Serigne Bassirou Mbacké dirigeant la délégation de Touba a remercié le gouvernement pour les efforts consentis. Quant à Serigne Cheikh Gaindé Fatma, il a rappelé que la Magal 2016 a généré 200 milliards de FCfa de chiffre d'affaires.