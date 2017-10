Angola: Le gouvernement oeuvra pour la consolidation du système bancaire

Nous trouverons les meilleurs mécanismes pour que les quelques devises disponibles ne soient pas accordées seulement à un petit groupe d'entreprises, mais aux grands importateurs de biens de consommation et des matières premières et d'équipements pour assurer la promotion de la production nationale, a recommandé le président João Lourenço.

Ainsi, il a dit que le gouvernement chercherait à trouver la meilleure stratégie pour contribuer à l'accumulation et à la protection des réserves nettes internationales, sans que cela nuise la récupération et le fonctionnement normal de l'économie réelle, en particulier à ce stade où le pays est confronté à de sérieuses difficultés de change.

Pour cette raison, a-t-il poursuivi, l'exécutif soutiendra pleinement l'Unité d'Information Financière, pour son rôle dans la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et l'éventuel financement du terrorisme.

