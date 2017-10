Afrique: Classement-FIFA - La RDC occupe la 35e place mondiale en octobre

La Conférence mondiale de l'OMS sur les maladies non transmissibles débute ses travaux ce mercredi 18… Plus »

Les matchs de la dernière journée du groupe A des éliminatoires qui opposeront la RDC à la Guinée et la Tunisie à la Libye, en novembre, pourraient juste être des formalités. La Tunisie pourra valider en bonne et due forme sa participation au Mondial russe, alors que la RDC aurait passé à côté d'une qualification qui pourtant s'était clairement dessinée avant de s'étioler rapidement. Toutefois, une victoire de la RDC contre la Guinée permettra de grappiller encore quelques places au classement Fifa de novembre. En attendant, le pays se contente donc de cette 35e place mondiale et 4e en Afrique, devancée par la Tunisie, l'Égypte et le Sénégal. Au niveau mondial, l'Allemagne garde la première place, devant le Brésil et le Portugal.

