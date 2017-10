Congo-Kinshasa: Énergie - quatre mois pour terminer le barrage de Katende

Un groupe d'enquêteurs de l'ONG américaine Enough Project dit avoir découvert qu'une banque… Plus »

Comme le soutiennent nombre de spécialistes, ce projet va plonger l'espace kasaïen dans une nouvelle ère de développement. Cette province, riche en minerais, a raté son industrialisation à cause du déficit énergétique. Les travaux ont connu de graves perturbations à la suite du climat d'insécurité qui régnait dans le Kasaï, à cause du phénomène Kamuina Nsapu. Réagissant sur cette question précise, les autorités locales ont tenu à faire une mise au point par rapport à l'information largement reprise par la presse de Kinshasa qui a fait état des pillages des matériels. Il n'y aurait pas eu de vols malgré la présence des miliciens de Kamuina Nsapu.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.