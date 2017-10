Liberia: George Weah peine à convaincre certains de ses anciens coéquipiers (média)

Le dépouillement n'était pas encore terminé, mais avec 95% des votants, ce n'était plus des… Plus »

"Notre pays a connu la guerre pendant quinze ans, ce que George et moi avons nous-mêmes très mal vécu quand on jouait à l'étranger", ajoute avec émotion Kelvin Sebwe.

Charles Taylor, ancien président du Liberia (1997-2003), chef de guerre pendant le conflit libérien (1989-2003), a été condamné en 2012 à 50 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis lors de la guerre civile en Sierra-Leone voisine (1991-2001) et est actuellement emprisonné en Angleterre.

"Or, malheureusement, nous trouvons que lors de son mandat, il n'a pas fait assez de choses concrètes pour le développement du football au Liberia. Pourtant, si George en est là aujourd'hui, c'est grâce à ce sport. Même si je considère George comme mon frère, j'attends des choses pour mon pays que je n'ai pas vu venir avec lui. Il n'a pas encore fait ses preuves et il a beaucoup de choses à apprendre", estime son ancien coéquipier.

"Une démarche d'autant plus symbolique et troublante que la plupart de ces mêmes anciens joueurs avaient soutenu politiquement leur glorieux mentor pendant plusieurs années, notamment pour le faire élire sénateur du comté de Montserrado en 2014", commente la publication française au sujet du Ballon d'or France football 1995.

"Le 28 octobre, à Monrovia, une quinzaine d'anciens joueurs libériens de renom, dont Boy Charles, Ezekiel Doe, Papee Sumo, Pewu Bestman, Ben Saydee, ainsi que les frères Kelvin et Dionysius Sebwe, réunis sous la bannière Unity Party Soccer Legends, donnent une conférence de presse dans la capitale pour exprimer leur soutien à ... Joseph Boakai, leader de l'Unity Party (le parti au pouvoir) et

