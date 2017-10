Madagascar: Épidémie de peste - Les tests de diagnostic rapide suspendus

« Nous devons faire venir les jeunes à l'agriculture et y voir une activité entrepreneuriale… Plus »

L'Institut Pasteur de Madagascar, principal fournisseur, a précisé sur son site-web, le 13 octobre, qu'il avait distribué mille neuf cent trente sept TDR depuis le 27 septembre. Au niveau du ministère de la Santé publique, on ferait appel à l'implantation de laboratoire d'analyse au niveau des six provinces.

Les centres de traitement de la maladie souffriraient d'un manque important de ce test. Le nombre de demandes augmenterait, suite à la hausse du nombre de personnes qui viennent se faire diagnostiquer. «Nous ne pouvons effectuer le test que sur les malades suspects et les personnes décédées. Il n'y a pas assez de réactifs pour tout le monde », confie le responsable d'un centre de traitement à Antananarivo-ville, hier. Dans cet hôpital, les besoins dépasseraient la trentaine, en une journée. Et sur une cinquantaine de commandes passées journalièrement, il n'en bénéficierait que d'une vingtaine, voire moins.

Des personnes alarmées par l'épidémie de peste et croyant présenter des signes cliniques de la peste n'ont pas pu passer le test de diagnostic rapide (TDR), hier. «Je voulais faire un test pour connaître mon état de santé et prendre les précautions adéquates. Mais on m'a dit qu'il n'y avait pas assez de tests pour tout le monde, donc je suis rentré bredouille. Apparemment, je présente un état grippal et non la peste », déplorait Herizo Randrianarivony, un père de famille rencontré dans un centre de traitement, hier.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.