Nigeria: La légende Fela Kuti encore bien vivante au Nigeria

Le festival Felabration

20 ans après sa mort, Fela Anikulapo Kuti, le père de l'afrobeat, hante toujours les esprits au Nigeria. Le festival de musique Felabration a été créé un an après la mort de Fela Kuti, en 1998. Il est organisé par ses enfants qui, chaque année, rendent hommage à leur père. A l'occasion de cet événement, notre correspondent à Lagos, Ishiaka Adegboye, a rencontré Femi Kuti, le plus célèbre de ses fils.

"Voir 20.000 personnes qui essayent d'avoir accès au site, c'est le côté merveilleux du festival Felabration pour moi" se félicite Femi Kuti. "On a toujours vu les gens célébrer paisiblement, il n y a jamais eu d'incident majeur et à travers la musique les gens se mobilisent pour célébrer. Chaque année, le festival Felabration est un succès, pas seulement à cause des artistes mais aussi à cause de l'enthousiasme du public."

Artistes engagés de père en fils

Femi Kuti est l'aîné des enfants de Fela Kuti - dont personne ne peut vraiment dire combien il en a eu.

Avec 21 ans de moins que Femi, Seun Kuti est le cadet de la famille. Artiste engagé, il est fier d'avoir repris le flambeau de l'héritage musical afrobeat qu'a laissé son géniteur.

"L'objectif n'est pas de faire textuellement comme mon père mais l'objectif est de préserver l'afrobeat et Fela aurait été fier de moi s'il était encore vivant. L'afrobeat a traversé nos frontières. C'est désormais plus grand que mon frère et moi."

Quant aux fans de Kuti, c'est la créativité et le caractère prononcé de la famille Anikulapo qu'ils admirent en eux. "Chaque année ils innovent, et je suis heureux qu'ils aient gardé la même idéologie", témoigne un fervent admirateur. "J'aime bien le franc-parler de la famille, la langue de bois n'existe pas chez eux, ils te disent ce qu'ils pensent sans détour et ils n'ont pas leur langue dans leur poche."

Le festival musical Felabration se poursuit jusqu' au 15 octobre avec la participation des artistes nigérians dans les jardins publics de la mégapole de Lagos.