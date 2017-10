Mali: Mairie du District de Bamako - Difficile recouvrement des recettes

«L'année 2018 augure un nouvel espoir. C'est pourquoi, je voudrai inviter la population de Bamako à s'acquitter régulièrement et correctement du paiement des impôts, taxes et redevances de la collectivité pour donner à notre belle capitale, les moyens de ses ambitions de développement pour le bonheur de ses habitants», a déclaré Adama Sangaré.

Le maire de Bamako a insisté sur la nécessité d'y parvenir, indiquant que le budget 2018 s'élève à 42.905.951.044 FCFA. Selon lui, ce budget vise essentiellement à améliorer et à consolider les acquis de l'exercice en cours dans plusieurs domaines notamment celui de la mobilisation des ressources, l'assainissement, l'aménagement, la mobilité urbaine, la santé et l'hygiène publique, et surtout la lutte contre l'insécurité routière.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.