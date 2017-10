Tchad: N'Djamena retire ses troupes du Niger

Les troupes tchadiennes sont déployées au Mali, au Niger, au Cameroun et au Nigeria notamment. "Nos troupes ont pris part à tous les combats. Ceci dit, cela a un coût non seulement humain - le sacrifice est énorme. Mais cela a aussi un coût financier. Le président de la République l'avait dit, nous ne pouvons pas, au stade actuel des choses, garder nos troupes à l'étranger", justifie Hissène ibrahim Taha, ministre tchadien des Affaires étrangères.

Il estime que ce retrait fait suite à un accord entre N'Djamena et Niamey. Pour les deux gouvernements, la région de Diffa a été pacifiée et le groupe islamiste nigérian Boko Haram mis en déroute.

