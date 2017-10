Mali: Lutte contre le terrorisme - Un centre sous-régional d'une valeur de 2 milliards FCFA

Le représentant de la Commission de la CEDEAO a également souligné que la violence liée à l'extrémisme religieux peut produire un désastre aux conséquences multidimensionnelles sur une société et la réponse appelle une approche intégrée, coordonnée et concertée.

«Malgré ces mesures prises, les États de la Communauté continuent à faire face à la menace croissante du terrorisme qui s'entrelace avec d'autres actes criminels tels que le blanchiment de capitaux, la contrebande et la prolifération d'armes ou encore le trafic de stupéfiants et de personnes», a-t-il déploré.

Ce centre a pour objectif de collecter, analyser et traiter dans la célérité les informations dans le domaine de la sécurité. Aussi, ce nouvel outil pourra permettre d'éviter des attentats terroristes dans tel ou tel autre pays. Ou encore éviter la propagation d'épidémies à travers les activités de prévention et d'alerte précoce.

Le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et son homologue du Togo Faure Gnassingbé ont coprésidé samedi dernier à Bamako la cérémonie d'inauguration du Centre national de coordination du Mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide du Mali.

