Angola: Le nombre de personnes sous-alimentées diminue dans le pays

Luanda — L'Angola a pu réduire de moitié le nombre de personnes sous-alimentées sur son territoire, accomplissant ainsi une partie des Objectifs du Développement du Millénaire (ODM), a affirmé lundi à Luanda la directrice nationale du Cabinet de Sécurité Alimentaire rattaché au Ministère de l'Agriculture et des Forêts, Ermelinda Caliengue.

Champ agricole

Se confiant à l'Angop, à l'occasion de la célébration de la Journée Mondiale d'Alimentation, la responsable a qualifié de "satisfaisante" la situation actuelle du pays en termes de sécurité alimentaire, étant donné l'augmentation de la production nationale en qualité dans les rangs de céréales, de tubercules et de viande.

Célébrée par plus de 150 pays à travers le monde, cette journée en Angola est commémorée particulièrement dans la municipalité de Lovua, province de Lunda Norte, où ont lieu diverses activités relatives à la sécurité et à la nutrition, sous la devise "Changer l'avenir de l'immigration. Investir dans la sécurité alimentaire et dans le développement rural".

Ayant atteint la moitié des Objectifs du Développement du Millénaire, le gouvernement angolais travaille maintenant dans le sens de parvenir au développement durable, par la définition des objectifs concrets pour l'éradication de la faim, de la malnutrition et de la pauvreté dans le pays, a-t-elle ajouté.

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture (FAO), plus de 800 millions de personnes vivent en situation d'insécurité alimentaire.

La FAO estime que le nombre d'habitants de la planète dépassera neuf milliards de personnes en 2025, et que la production mondiale d'aliments devra augmenter à 70 pour cent pour pouvoir répondre aux besoins alimentaires de la population mondiale.

Célébrée le 16 octobre, la Journée Mondiale d'Alimentation a été instituée dans le but de développer une réflexion autour du cadre actuel d'alimentation mondiale, et, principalement, autour de la faim sur la planète. La date a été arrêtée pour se souvenir de la création de la FAO en 1945.

La commémoration vise à alerter le monde sur la nécessité d'augmenter la production alimentaire, de renforcer les partenariats à divers niveaux, sur la problématique de la faim, de la pauvreté et de la malnutrition, et aussi sur la nécessité de renforcer la coopération technique et économique entre les pays en développement.

Promouvoir le transfert de technologies vers les pays en développement et encourager la participation de la population rurale à la prise de décisions qui puissent influencer leurs conditions de vie, font partie des objectifs de la Journée Mondiale d'Alimentation.