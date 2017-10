Afrique: Ces Africains qui pillent leurs pays

La Conférence mondiale de l'OMS sur les maladies non transmissibles débute ses travaux ce mercredi 18… Plus »

"The Plunder route to Panama" s'est largement penché sur l'Afrique du Sud et la famille Gupta, d'origine indienne et proche du président sud-africain Jacob Zuma, qui est au cœur d'un scandale présumé de corruption et d'attribution de marchés publics opaques.

"On reproche l'absence totale de transparence dans la gestion de l'industrie du phosphate au Togo", dénoncele journaliste d'instigation Maxime Domegui. "Et donc, si cela ne profite pas au pays mais à des individus, alors les premières personnes à en profiter ce sont d'abord ceux qui gèrent le pays, en complicité avec des amis. Ce sont des étrangers, des Israéliens notamment, qui ont la main sur le phosphate. Ils ne sont là que parce qu'ils sont les amis du président de la République", conclut le journaliste d'investigation togolais.

Les enquêteurs sont allés fouiller dans les documents des Panama Papers, cette enquête qui a mis en lumière l'évasion fiscale dans des paradis fiscaux comme le Panama. L'enquête menée montre que beaucoup de dirigeants, hommes politiques et hommes d'affaires africains ont mis la main sur les richesses du sous-sol. Sept pays sont cités : le Togo, le Mozambique, la RDC, le Rwanda, le Burundi, l'Afrique du Sud et le Botswana.

