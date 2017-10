Afrique: 26 millions d'Africains menacés par la famine

La Conférence mondiale de l'OMS sur les maladies non transmissibles débute ses travaux ce mercredi 18… Plus »

"Les pertes interviennent d'abord au moment de la récolte, soit en raison des résidus toxiques qui s'y trouvent, soit à cause d'un non-respect des pratiques de base", explique Ablaye Ndour, ingénieur agronome dans une coopérative agricole. "Mais il y a aussi des pertes au stade du stockage qui sont liées à un manque d'infrastructure de stockage de qualité. S'il s'agit de céréales, il n'y parfois pas un respect des principes de stockage, de conservation et de gestion des stocks."

Par exemple, il y a différentes catégories de graines. Celles-ci sont considérées comme étant des denrées durables. Le niveau de perte en graines se situe entre 10 et 20%. Mais quand on doit parler de denrées périssables, comme des fruits et des légumes, on peut alors se situer entre 50 et 60% de pertes. Ça dépend juste du type de denrées dont vous parlez, mais aussi dans quelles conditions elles sont conservées" explique Rosa Rolle, représentante régionale de la FAO pour l'Asie.

Or, selon un rapport de la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, un cinquième de la production alimentaire annuelle n'est pas consommée. "Il est important de souligner que la nourriture est hétérogène.

Selon l'organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, 815 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde et la plupart d'entre elles vivent dans les zones rurales des pays en développement.

