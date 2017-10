Algérie: Médias - Le pays ouvre la porte à l'existence officielle des chaînes privées

Une cinquantaine de chaînes privées sont nées entre 2012 et 2015 et diffusent sans être règlementées en Algérie car fondées à l'étranger. En juin dernier, le Premier ministre, Abdelmajid Tebboune avait déclaré que le dossier des chaînes privées serait définitivement clos avant fin 2017. Il avait annoncé la création, en parallèle, d'une chaîne parlementaire.

Le nombre de ces chaînes a été donc à la baisse car en 2015, il s'agissait de règlementer 10 chaînes privées. Plus de sept ans après la volonté exprimé du président Abdelaziz Bouteflika d'autoriser les chaines et les radios privées, l'Etat algérien parait finalement décidé à mettre de l'ordre dans le paysage audiovisuel.

Sur les sept chaînes autorisées, il y aura une seule chaîne d'information, les autres seront consacrés au sport, à la culture, la jeunesse, au documentaire, à la cuisine et aux séries. L'autorisation sera donnée en fonction de la thématique de chaque chaîne et en fonction du cahier des charges qu'elle doit remplir.

Alors que le secteur de l'audiovisuel algérien était monopolisé par l'Etat depuis des décennies, sept chaînes privées auront bientôt l'autorisation officielle de diffuser. Il s'agirait des chaînes thématiques qui seront autorisées dans les deux langues officielles du pays : l'arabe et l'amazighe. La nouvelle était parue récemment au journal officiel pour un décret du 31 juillet. Il s'agirait des chaînes thématiques qui seront autorisées dans les deux langues officielles du pays : l'arabe et l'amazighe.

