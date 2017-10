Niger: Le travail périlleux de journaliste d'investigation

Pour l'ONG "Reporters sans frontières" (RSF), cet assassinat "fait plus penser à la Russie de Vladimir Poutine qu'à l'Union européenne", où les meurtres politiques ou mafieux de journalistes sont "rarissimes". Le porte-parole de la Commission européenne, Margaritis Schinas, a évoqué un "acte horrible" et demandé à ce que "justice soit faite".

Pour le fils de la victime, il y a un lien entre le travail de la journaliste et ce qui est considéré comme étant un assassinat. Daphne Caruana Galizia était membre du Consortium international des journalistes d'investigation. Le Nigérien Moussa Aksarest également membre de cette organisation qui compte plus de 200 journalistes dans 70 pays du monde. Dans une interview à la Deutsche Welle, il se dit touché par la mort d'une "consœur" mais il affiche sa détermination à braver les nombreuses pressions dont il est lui-même l'objet.

